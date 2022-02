Hilfsgüter für die Front

Katholisch-ukrainische Gemeinde in Bielefeld organisiert Spendenlieferung in die Westukraine

Bielefeld

Ukrainer aus dem ganzen Umland strömen an diesem Sonntag in die kleine Kirche der Katholisch-ukrainischen Gemeinde in Stieghorst. Die Menschen schleppen Tüten und Kartons ins Gemeindehaus. Es sind Nahrungsmittel, Kleidung und technische Geräte, mit denen sie ihren Landsleuten nun helfen wollen.

Von Philipp Körtgen