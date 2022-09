„Hin und wech“ und stets auf Abruf

Ankommen in Bielefeld: Mobilitätsbeispiele auf dem Jahnplatz

Bielefeld

In Sennestadt und Jöllenbeck fahren einige Einwohner auf Anton ab: Sie rufen den Kleinbus, wenn sie zum Supermarkt wollen, zum Arzt oder zur Stadtbahn-Endstation. Und Leihfahrrad Siggi wartet an jeder Ecke auf die, die die letzte (oder erste) Meile oder mehr radelnd zurück legen möchten. Anton und Siggi sind am Samstag dabei auf dem Jahnplatz.

Von Burgit Hörttrich