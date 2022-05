Hingucker in Arminia-Farben

In der Bielefelder City stehen zwei Riesengerüste in Schwarz-Weiß-Blau

Bielefeld

Wer in den letzten Tagen und Wochen am Gebäude der „Alten Post“ an der Herforder Straße vorbeigekommen ist, dem wird das Riesengerüst mit den Arminia-Farben Schwarz-Weiß-Blau ins Auge gefallen sein. Ein echter Hingucker ist auch das ebenfalls in Schwarz-Weiß-Blau eingekleidete Baugerüst wenige Meter weiter in der Friedrich-Ebert-Straße.

Von Arndt Wienböker