Hiro Lift unterzeichnet Tarifverträge

Sie betrachten es als „innovatives Zukunftspaket“, das sie soeben unterzeichnet haben: das Bielefelder Unternehmen Hiro Lift und die IG Metall. Beide einigten sich auf bisher nie dagewesene Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen. Außerdem will Hiro Lift am Standort Bielefeld Millionen Euro schwere Investitionen tätigen.

Die Neuerungen gelten vom 1. Januar 2022 an und beinhalten die 38-Stundenwoche, das Abfeiern von Überstunden per Zeitkonten oder einen geldwerten Ausgleich vom Jahr 2023 an und außerdem Weihnachtsgeld. Dies wird erstmals in der langen Geschichte des 1897 gegründeten Unternehmens gezahlt, wie IG Metall-Geschäftsführer und Verhandler neben der 1. Bevollmächtigten Ute Herkströter am Freitag bei der Vertragsvorstellung bekundete.