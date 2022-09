Hitverdächtiger Abend in der Komödie

Der Comedian Dr. Pop präsentiert neues Bühnenprogramm in Bielefeld

Bielefeld

Der längste Applaus der Welt dauerte genau 67 Minuten. So lange wurde dieses Mal zwar nicht geklatscht, dennoch war das Publikum sichtlich begeistert von Dr. Pops neuem Bühnenprogramm „Hitverdächtig“, mit dem er jetzt in der Komödie in der Ritterstraße gastiert hat.

Til Höllwerth