Ein wärmender, weicher und zugleich nachhaltiger Rohstoff für Bekleidung und das ganz ohne Tierleid: Möglich macht dies das Startup YarnSustain der Designerin und Absolventin der Fachhochschule (FH) Bielefeld, Ann Cathrin Schönrock. Gemeinsam mit ihrer Mitgründerin Franziska Uhl entwickelt die FH Alumna der Studienrichtung Mode den – laut eigener Aussage – weltweit ersten industriellen Verspinnungsprozess für Fasern aus der Unterwolle von Hunden. Der Rohstoff fällt bei der täglichen Fellpflege von Hunden in großen Mengen in Haushalten in Deutschland sowie weltweit an und ist eine bisher ungenutzte regionale Ressource.

Nachhaltige Garne für die Textilindustrie

Die beiden Gründerinnen verarbeiten die ausgekämmte Unterwolle zu nachhaltigen Garnen für die Textilindustrie und produzieren zugleich auch eigene nachhaltige Produkte wie Mützen, Schals oder Socken. Gesammelt wird die Unterwolle über einen gemeinnützigen Verein von Haustierbesitzerinnen und -besitzern, Züchtenden oder Hundefriseursalons. Mit den Gewinnen aus dem Verkauf an YarnSustain werden Tierschutzprojekte unterstützt und Bildungsprojekte durchgeführt. Der Hundesalon Doggy-Styles an der Stapenhorststraße in Bielefeld war Ann Cathrin Schönrocks erste regelmäßige Quelle für die Fasern.

Ann Cathrin Schönrock verarbeitet Hundewolle zu nachhaltigen Garn. Foto: : RTL / Bernd-Michael Maurer

Deal bei „Die Höhle der Löwen“

Um Investorinnen und Investoren für ihr Startup zu finden, stellte Ann Cathrin Schönrock, die 2018 ihr Bachelorstudium an der FH abschloss, am 12. Dezember ihre innovativen Chiengora®-Garne und -Produkte in der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ des Fernsehsenders VOX vor. Die innovative Idee und die mitgebrachten Mützen landeten schnell auf den Köpfen und in den Herzen der potenziellen Investierenden: Mehrere Angebote standen im Raum, und nach einer Nachverhandlung nahm Schönrock das Angebot von Judith Williams von 200.000 Euro für 18 Prozent der Unternehmensanteile an.

Familienunternehmerin Dagmar Wöhrl (l.) und Beauty-Expertin Judith Williams (r.) waren von der Idee der Designerin begeistert und probierten die mitgebrachten Mützen aus Hundewolle aus. Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer

YarnSustain möchte mit dem Investment die nächsten Schritte in Richtung einer Rolle als Zulieferer für die Industrie wagen. Im Zuge der Kapitalerhöhung konnte YarnSustain zudem einen weiteren Investor vom Geschäftsmodell überzeugen. Die Mission der Partner ist es nun, gemeinsam eine nachhaltige Garnproduktion voranzubringen