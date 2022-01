Hoffen auf Vertrag mit Investor

Über einen städtebaulichen Vertrag soll mit dem Investor geregelt werden, was auf dem Grundstück der inzwischen abgerissenen Hammer Mühle entstehen kann. Ein entsprechender Antrag der SPD wurde am Donnerstag in der Bezirksvertretung Mitte einstimmig angenommen. Allerdings hatten sich CDU und FDP der Stimme enthalten.

Verhandelt werden soll nun darüber, ob die Zahl der Geschosse an die umliegende Bebauung angepasst werden könne. So steht es in dem Antrag. Das Bauamt und der Beirat für Stadtgestaltung müssten einbezogen werden. Darüber hinaus sollte im Neubau der Anteil an Sozialwohnungen mindestens bei 30 Prozent liegen. Bäume im Umfeld des Grundstücks dürften nicht gefällt, die Baugrenzen nicht ausgeweitet werden. Außerdem soll es wieder eine Gaststätte mit Außenbereich geben.