Holzduft und gesundes Raumklima in Bielefeld

Richtfest am neuen Wohnheim des Studierendenwerks an der Wertherstraße

Bielefeld

Nächster Schritt bei einem der neuartigsten Bauprojekte in Bielefeld: Am Neubau des Studentenwohnheims an der Wertherstraße haben das Studierendenwerk als Bauherr, Architekten, Planer und Baufachleute am Donnerstag Richtfest gefeiert. Und dabei noch einmal die Einzigartigkeit des Gebäudes betont. Denn erstmals entsteht in der Stadt ein Haus dieser Größenordnung zum großen Teil aus Holz.

Von Hendrik Uffmann