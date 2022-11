Starke Rauchentwicklung bei Feuerwehreinsatz in Ubbedissen

Bielefeld

An der Linnenstraße in Bielefeld-Ubbedissen ist am Sonntagabend ein Holzunterstand samt Kaminholz und Gartengeräten abgebrannt. Die Rauchentwicklung war weithin sichtbar.

Von Christian Müller