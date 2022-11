Hotel-Eröffnung verschiebt sich

Neubau am Bielefelder Hauptbahnhof wird später fertig

Bielefeld

Das Intercity-Hotel am Hauptbahnhof Bielefeld wird nicht wie geplant im Frühjahr 2024 eröffnen. Nach WESTFALEN-BLATT-Informationen verzögert sich der Baubeginn aufgrund von Lieferschwierigkeiten und einer derzeit ungünstigen Gesamtsituation. Grundsätzlich will der Immobilien-Projektentwickler GBI jedoch an dem Projekt festhalten.

Heinz Stelte