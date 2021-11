Humorvoll, gespenstisch, aktuell

Das Tournee-Theater Götterspeise gehört als Kooperationsprojekt des Forums für Kreativität und Kommunikation und dem Begegnungs- und Freizeitzentrum Eckardtsheim, Bethel.regional, seit 25 Jahren zu den Pionieren der inklusiven Kulturarbeit. Das Theaterensemble, bestehend aus 16 Darstellerinnen und Darstellern mit und ohne Handicap, macht mittels Theater auf die Vorurteile und Situationen von Menschen mit Behinderung aufmerksam.

Entwickelt wurde das Stück „Unter Strom“ gemeinsam mit dem Ensemble, Regie führte das Team Christel Brüning, Diemut Döninghaus und Martin Neumann. Besonderheit dieser jüngsten Produktion mit phantasievollen Tiermasken (erbaut von Christel Brüning), vielschichtigen Toncollagen und poetischen Videoclips ist sicher seine Aktualität in der Thematik – so sind die sich drastisch zuspitzende Umweltsituation und die Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht nur Inhalt vieler bilderreicher Szenen – auch im Produktionsprozess war das Ensemble pandemiebedingt immer wieder zu längeren Proben-Pausen gezwungen.

Premiere musste zweimal verschoben werden

Nach zwei zwangsweise verschobenen Premierenterminen war es nun endlich möglich, diese seit langer Zeit gewachsene Inszenierung dem Publikum zu präsentieren.

Hierbei wurde vor allem jenen Erdbewohnern eine Stimme gegeben, die sonst selten zu Wort kommen: den Tieren. In stets stimmungsvollen Bildern blickten diese auf das Treiben der Menschen – humorvoll, wie in einer Zoom-Konferenz der Tiere, tänzerisch, wie in dem Solo der Libelle (Denise Ramsey), absurd, wie in der gespenstischen Szene der Geisterspiele, zutiefst berührend, wie als der von Peter Dorn verkörperte Waschbär seinen Waschbären-Freund im zunehmenden Autoverkehr verlor.

Spielfreude und Empathie

Die vielfältigen Krisen unserer Zeit wurden dabei mit einer erstaunlichen Leichtigkeit, die nie an Ernsthaftigkeit verlor, spielerisch auf die Bühne gebracht. Die große Spielfreude und Empathie der Darsteller, die detailreichen Masken sowie die Aktualität der selbst verfassten Texte nahmen die Zuschauer mit auf eine Reise – mal in eine video-projizierte Unterwasserwelt, in der man einem Wal und einer Koralle begegnen konnte, die über die Situation der Meere berichteten, mal in eine Polit-Talk-Runde, mal in ein absurdes wissenschaftliches Labor und mal in eine beklemmend rhythmische Tanzszene mit dem Lockdown-Techno-Song „Bleiben Sie Zuhause“.

Das Publikum feierte das leidenschaftliche Ensemble für diese vielfältige Inszenierung mit lang anhaltendem und wohlverdientem Applaus.

Die nächste Aufführung wird im Rahmen des 25-jährigen Jubiläums am 29. November um 19 Uhr im Tor 6 Theaterhaus Bielefeld zu sehen sein. Infos im Forum unter 0521/176980.