Hunde stehen dem Liebesglück im Weg

In der Sendung zeigte sich der 52-Jährige genervt von den beiden Hunden der Frührentnerin. Selbst bei einem kuscheligen Nachmittag waren die beiden Vierbeiner ständig im Weg. Eine Situation, die sich in der gestrigen Folge weiter zuspitzte. Der Hofsegen hing schief, weil Dusty, einer der Hunde, zum Tierarzt musste. Anstatt die 58-Jährige zu begleiten, wollte Torsten lieber erst sein Hofvieh versorgen. „Er hat mit den Hunden nichts am Hut, und das zeigt er mir täglich“, klagte die 58-Jährige und dachte sogar an Abreise. Bei einer Aussprache erklärten dann beide, mehr Rücksicht aufeinander zu nehmen – uns besiegelten das Versprechen mit einem Kuss.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar