Hundeführer fasst angelnden Ladendieb

Trickreicher Krimineller geht in Bielefeld nachts auf Beutezug

Bielefeld

Seit Wochen hatte die Polizei in Bielefeld nach einem ungewöhnlichen Kriminellen gefahndet. Der Labendieb "angelte" aus Geschäften an der Fußgängerzone nachts nach Geschäftsschluss Kleidung und andere Beute. Jetzt wurde ein Gütersloher (44) gefasst und sitzt in U-Haft.