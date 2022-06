Hunderte Flüchtlinge ziehen ein

Stadt Bielefeld kann die ehemaligen Britenhäuser in der Siedlung am Dreierfeld in Heepen nutzen

Bielefeld

In die ehemalige Briten-Siedlung rund um die Straße Am Dreierfeld in Heepen kommt wieder Leben. In den kommenden Wochen werden dort mehrere hundert Menschen einziehen, die aus der Ukraine nach Bielefeld geflüchtet sind. „Es kann sein, dass dort dann 500, 600, 700 Menschen leben werden“, sagt Sozialdezernent Ingo Nürnberger.

Von Hendrik Uffmann