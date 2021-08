Hustenanfall führt zu Unfall

Bielefeld

Weil er einen Hustenanfall am Steuer erlitten haben will, ist am Montagnachmittag ein Lkw-Fahrer (45) aus Halle auf der Engerschen Straße in Bielefeld mit seinem Metallschrott-Transporter im Graben gelandet. Die viel befahrene Pendlerroute zwischen Bielefeld und dem Kreis Herford musste mitten im Berufsverkehr zur Bergung des Dreiachsers gesperrt werden.

Von Christian Müller