ICE-Schnelltrasse zwischen Bielefeld und Hannover: Was sagt Wissing?

Wird der mögliche Neubau einer ICE-Schnelltrasse zwischen Bielefeld und Hannover an diesem Mittwoch vorerst von der Agenda genommen? Einige Politiker aus den Ampel-Regierungsfraktionen gehen jedenfalls davon aus, dass Bundesverkehrsminister Volker Wis­sing (FDP) und Bahnchef Richard Lutz dies am Mittwoch bekannt geben könnten.

Bundesverkehrsminister und Bahnchef Lutz legen am Mittwoch Pläne vor

Verkehrsminister Volker Wissing will sich am Mittwoch zur Zukunft der Bahn äußern.

Von 9.15 Uhr an äußern sich Wissing und Lutz in der Bundespressekonferenz in Berlin zur „Zukunft der DB und der Schiene“.