Schwartze: „Dann wäre OWL lange Zeit Großbaustelle“

Bielefeld

Was kann ei­nen kompletten Neubau einer Tempo-300-Trasse von Bielefeld nach Hannover durch Ostwestfalen-Lippe noch verhindern, nachdem sich die Deutsche Bahn in ihren Planungen auf sechs mögliche Korridore festgelegt hat? Eigentlich nur das Geld, denn die Kosten dürften am Ende relativ deutlich im zweistelligen Milliardenbereich liegen.

Von Andreas Schnadwinkel und Johannes Pietsch