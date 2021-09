„Ich bin fassungslos“

Bielefelds Umweltbetrieb will Grünzug Elpke aufwerten – Bezirksvertreter äußern erhebliche Bedenken

Bielefeld

So laut geäußerte harsche Kritik an einer Beschlussvorlage der Verwaltung ist in Stieghorsts Bezirksvertretersitzungen selten zu vernehmen: Mit Beschreibungen wie „fürchterliche Durchlichtungen“, „enorme Abholzungen“ haben örtliche Politiker, allen voran Marc Burauen (Grüne), ihren Widerstand gegen Detailvorhaben zur Aufwertung des Grünzugs Elpke kundgetan.

Von Volker Zeiger