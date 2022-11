„Ich filmte die Gangster mit meinem Handy“

Nach der Sprengung des Geldautomaten in der SB-Filiale der Deutschen Bank an der Salzufler Straße im Bielefelder Stadtteil Heepen hüllen sich die Polizei und die Bank weitgehend in Schweigen. Unterdessen berichtet ein Ehepaar aus Heepen von der wohl dramatischsten Nacht seines Lebens. Das Paar wohnt über der SB-Filiale, hat den Beutezug der maskierten Kriminellen hautnah mitbekommen und einen großen Teil der Tat mit dem Handy gefilmt.

Mehrere Detonationen am frühen Samstag gegen 2.30 Uhr im mehrgeschossigen Hauskomplex Salzufler Straße 10-12 reißen Andrea (55) und ihren Mann Stephan in der Nacht aus dem Schlaf. Sie bewohnen im Dachgeschoss die einzige Wohnung in dem Gebäude mit der SB-Filiale der Deutschen Bank, einer Schülerhilfe und einer Apotheke im Erdgeschoss sowie zwei Arztpraxen und einer Physiotherapiepraxis in den Obergeschossen, erzählt die 55-Jährige.