„Ich freue mich über jede Baustelle“

André Best

Bielefeld (WB). In seinem Büro liegt ein Bildband mit Fotos aus Wien. Städtebaulich könnte die Stadt ein Vorbild für Bielefeld werden. Im Interview äußert sich Pit Clausen unter anderem zur Verkehrswende, der Arminia-Aufstiegsfeier und zum Thema Sicherheit. Pit Clausen könnte 16 Jahre lang Oberbürgermeister werden. Ob er eine dritte Amtszeit als Rathaus-Chef erhält, entscheidet sich am Sonntag bei der Kommunalwahl – oder zwei Wochen später bei der Stichwahl.

Nach 2009 und 2014 möchte Pit Clausen am Sonntag zum dritten Mal Oberbürgermeister der Stadt werden.

Sie wollen bis 2025 gewaltige 500 Millionen Euro in die Infrastruktur investieren. Der Jahnplatz-Umbau geht voran, Arminia ist erstklassig, und Sie führen die Stadt durch die Corona-Krise. Es könnte doch nicht besser für Sie laufen, oder?

Pit Clausen: Wir stehen vor großen Herausforderungen. Corona ist noch oben drauf gekommen. Die Krise wird uns noch einige Jahre beschäftigen. Aber in der Tat: Wir haben uns eine gute Ausgangsposition erarbeitet. Wir befinden uns in einem ausgeglichenen Haushalt. Wir dürfen wieder mit Investitionskrediten arbeiten, also wieder gestalten. Das hat Bielefeld auch dringend nötig.

Nicht so erfreulich war Ihr Verhalten bei der Aufstiegsfeier.

Clausen: Ich war in der Situation zu unvorsichtig. Aber ich habe gegen kein Verbot verstoßen, niemandem Schaden zugefügt. Darum kann man die Diskussion auch etwas sachlicher führen. Richtig ist: Wir alle müssen auf uns Acht geben, auch in Situationen, in denen man emotional berührt ist. Wir müssen vorsichtig sein. Das gilt für jeden – auch für den Oberbürgermeister.

Haben Sie zu dem unglücklichen Verlauf nicht dazu beigetragen, in dem Sie Bußgelder zuvor ausgeschlossen haben?

Clausen: Ich hatte damals veranlasst, dass der gesamte Ordnungsdienst draußen ist. Es gehört zu unserer Strategie, zunächst mit den Menschen zu reden, sie über die Verhaltensregeln zu informieren und nicht gleich Ordnungsgelder zu verlangen. Wenn gegen Regeln verstoßen wird, dann wird das auch sanktioniert. Aber in der Regel reicht die Ansprache.

Nach der Aufstiegsfeier folgte das Chaos in der Kfz-Zulassungsstelle. Später regten sich die Menschen über Party, Müll und Lärm im Kunsthallenpark auf, und fast jede Nacht brennen Mülleimer. Auch hier gibt Bielefeld kein gutes Bild ab.

Clausen: Es ist alles eine Frage der Perspektive. Wenn Sie den Spot darauf lenken, wo die Probleme sind, dann können Sie Bielefeld natürlich runter diskutieren. Aber wenn wir einmal darauf schauen, wo diese Stadt eine gute Entwicklung genommen hat, dann muss man auch davon reden, dass Bielefeld in den vergangenen Jahren eine Erfolgsgeschichte geschrieben hat.

Als die Stadt gehandelt hat und Besserungen in der Zulassungsstelle versprach, wurde über die Möglichkeit der Kartenzahlung informiert. Zeigt das, wie weit die Behörden mit der Digitalisierung im Jahr 2020 sind?

Clausen: Wir sind da auf dem Weg. Die Städte sind verpflichtet, bis Ende 2022 alle Leistungen digital anzubieten. Das sind 2000 Leistungen. Da geht es nicht nur darum, online bezahlen zu können. In manchen Bereichen sind wir weiter, in manchen noch nicht. Im Vergleich zu anderen Städten hat Bielefeld hier eine ganz gute Position.

Ist die Digitalisierung ein Schwerpunkt einer möglichen dritten Amtszeit – auch, weil Corona die Schwächen aufgezeigt hat?

Clausen: Corona hat uns in der Tat, insbesondere im Bereich Schule, einiges verdeutlicht. Als wir das Thema Digitalisierung vor zwei Jahren mit Schulen diskutiert haben, gab es ja durchaus pädagogisch begründete Vorbehalte. Diese Diskussion hat eine andere Ausrichtung bekommen. Es gibt eine größere Bereitschaft, das Thema anzugehen. Jetzt müssen wir die Gelegenheit nutzen, hier durchzustarten. Das machen wir. Aber es wird Zeit brauchen. Es ist nicht alles in Kürze aufzuholen, was in den vergangenen Jahren bundes- und landesweit und zugegebenermaßen auch in Bielefeld nicht beschleunigt gelaufen ist.

Zuletzt hat es viel Ärger über Baustellen und Umleitungen gegeben. Stehen Sie für eine Baustellenplanung, die klappt?

Clausen: Zunächst einmal bin ich ein Oberbürgermeister, der sich freut, dass gebaut und in die Infrastruktur investiert wird. Wir haben 20 Jahre lang viel zu viel liegen lassen müssen, weil wir keine Kredite aufnehmen durften, um uns um den Gebäude- und Straßenbestand ordnungsgemäß zu kümmern. Jetzt können wir das endlich. Ich freue mich über jede Baustelle.

Kritiker sagen, die Zustände passen zu einer autounfreundlichen Politik insgesamt.

Clausen: Das ist schon wieder eine Frage der Perspektive. Sie können es so beleuchten. Aber: Endlich brechen wir auf in ein neues Zeitalter. Der Vorrang fürs Auto gehört in die Geschichte. Wir wollen Mobilität neu organisieren und andere Angebote attraktiv gestalten. Das ist Veränderung.

Bis 2030 soll der Autoanteil zugunsten von Radfahrern, Fußgängern und dem ÖPNV halbiert werden. Die Menschen möchten selbst entscheiden, welche Verkehrsmittel sie benutzen. Verbieten Sie ihnen das?

Clausen: Nein, jeder kann das selbst entscheiden. Aber wir haben eine Situation mit 220.000 zugelassenen Fahrzeugen und zuzüglich 80.000 Einpendlern werktags. Es wird immer enger im Verkehrsraum. Dieser lässt sich nicht künstlich erweitern. Und deshalb ist es richtig, in der Innenstadt die Attraktivität von anderen Verkehrsträgern zu steigern.

Ihre Botschaft an die lautet also: Fahrt Bus oder Bahn?

Clausen: Wir brauchen Park & Ride-Angebote. Das Auto muss an der Stadtgrenze abgestellt werden können. Wir müssen deutlich mehr Kapazitäten schaffen.

Das alles wird teuer. Sie haben den öffentlich-rechtlichen Vertrag zum Radentscheid kurz vor der Kommunalwahl herbeigeführt. Dieser könnte in den nächsten fünf Jahren Kosten in Höhe von mehr als 100 Millionen Euro verursachen. Nehmen Sie somit möglicherweise anderen gewählten Volksvertretern oder Mehrheiten nach der Wahl die Chance, eigene Entscheidungen zu treffen?

Clausen: Zunächst einmal ist der Vertrag von einer demokratischen Mehrheit beschlossen worden. Dann ist es zweitens völlig normal, dass wir uns bei Investitionsprojekten auch für die Zukunft festlegen. Das ist bei allen Investitionen so, ganz gleich, ob es sich um einen Neubau einer Hauptfeuerwache für geschätzt 100 Millionen Euro an der Eckendorfer Straße oder den Ersatzbau der Martin-Niemöller-Gesamtschule für 50 bis 60 Millionen Euro handelt. Bei dem öffentlich-rechtlichen Vertrag gibt es noch erheblichen Spielraum und eine erhebliche Flexibilität. Es ist bislang kein einziges Vorhaben konkret entschieden.

Der Kesselbrink ist kein Aushängeschild der Stadt. 150 Straftaten in nur sechs Monaten sind ein Problem, oder?

Clausen: Es ist natürlich eine Herausforderung. Auf dem Kesselbrink finden Dinge statt, die nicht nur störend sind, sondern die wir auch eindämmen müssen.

Laut Polizeipräsidentin Katharina Giere hat der Kesselbrink seit seiner Neugestaltung in besonderer Form Dealer angezogen.

Clausen: Zu dem Zitat gehört auch, dass sie dort keinen Kriminalitätsschwerpunkt festmacht. Wir müssen das Geschehen am Kesselbrink und anderen Problemplätzen so eindämmen, dass sich so gut wie nichts störend auf unbeteiligte Dritte auswirkt. Aber ich kann auch nicht ausblenden, dass wir Problemgruppen haben, die immer auffällig sein werden – egal, wo sie sich aufhalten. Ich kann das nur eindämmen über Sozialarbeit, den Außendienst des Ordnungsamts, über das Einschalten von Polizei, über das Ausleuchten und Gestalten von Plätzen. Das tun wir alles. Trotzdem werden wir das Thema nie auf Null reduzieren können, ebenso nicht wie die Vermüllung.

Für wie sicher halten Sie die Stadt insgesamt?

Clausen: Nach den statistischen Zahlen der Kriminalität ist Bielefeld eine der sichersten Großstädte in der Bundesrepublik. Zur Wahrheit gehört aber, dass viele Bielefelder ein schlechtes Gefühl haben, wenn sie zu später Stunde an Plätzen unterwegs sind. Das nehmen wir auch sehr ernst. Deshalb ist für uns die Gestaltung von Plätzen und die dortige Beleuchtung, die Präsenz von Ordnungskräften wichtig.

Thema Wirtschaft: Als es um die Karstadt-Rettung ging, waren Sie im Urlaub. War das der Grund, warum Sie sich nicht dazu geäußert haben?

Clausen: Auch im Urlaub ist ein Oberbürgermeister am Telefon, auch beim Thema Karstadt. Zudem habe ich mich auch überregional geäußert als Vorsitzender des Städtetages. Da habe ich eine Positionierung vorgenommen. Nicht nur für Bielefeld, sondern für die elf Standorte in NRW.

Wie soll denn dieser Bereich in fünf Jahren werden?

Clausen: Ich würde mich freuen, wenn Karstadt noch über 2026 hinaus dabei sein möchte und auch kann. Ich glaube aber, dass der großflächige Einzelhandel in den Einkaufsstraßen auf dem Rückzug ist. Großflächig heißt über mehrere Etagen verteilt. Wir müssen offen sein, diesen Rückzug mit zu begleiten, indem wir andere Nutzungsformen in den Einkaufsstraßen berücksichtigen. Ich sehe perspektivisch einen Mix aus Einkaufsmöglichkeit, Dienstleistungsangeboten und Wohnen.

Kritiker werfen Ihnen vor, zu wenig für den Wirtschaftsstandort Bielefeld zu tun.

Clausen: Bielefeld hat in den vergangenen zehn Jahren eine deutlich prospektive Entwicklung als Wirtschaftsstandort genommen. Wir haben 158.000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse. Das sind 30 Prozent mehr als vor zehn Jahren. Das Gewerbesteueraufkommen hat in den vergangenen Jahren Rekordniveau erreicht. Das sind deutliche Indizien dafür, dass es dem Wirtschaftsstandort Bielefeld nicht so schlecht geht, wie mancher Kritiker meint.

Aber für Gewerbeflächen steht aktuell ein einziger Hektar Land zu Verfügung. Benötigt werden 60 bis 70 Hektar bis 2035, um dem Bedarf gerecht zu werden.

Clausen: Ja, das stimmt. Was uns fehlt, sind Flächen. Ich weiß, dass wir zusätzliche Gewerbeflächen ausweisen müssen. Wir müssen aber auch bereit sein, bei der Nutzung von Gewerbeflächen deutlicher unsere Ansprüche durchzusetzen. Es kann nicht sein, dass alles nur noch ebenerdig bebaut wird mit riesengroßen Parkflächen drumherum, sondern auch da müssen wir den Anspruch haben, in die Höhe zu denken. Die Herstellung von Produkten über mehrere Etagen zu organisieren, muss unser Ziel sein.

Vor sechs Jahren sind Sie mit einer Wahlaussage angetreten, ein Haus der Wissenschaft in der alten Stadtbibliothek umsetzen und damit das Wilhelmstraßen-Quartier zu beleben. Die Beschlüsse sind gefasst. Aber das Projekt ist bis heute nicht fertig.

Clausen: Ja, es ist kompliziert. Das hat etwas damit zu tun, dass wir als Stadt das Eigentum an dem Haus nicht selber haben, sondern das einem privaten Dritten (Anm. der Redaktion: der Volksbank) gehört. Da wir aber Fördergelder des Landes nutzen wollen, um es zu erneuern oder zu sanieren, ist es schwierig. Diese Gemengelage ist komplex und kompliziert, aber ich glaube, wir haben es ganz gut im Griff. Der Start für das Haus der Wissenschaft ist im Jahr 2022 vorgesehen.

Wie geht es in Bielefeld in Corona-Zeiten weiter?

Clausen: Das ist schwer zu sagen. Es geht ja nicht nur darum, wie sich das Infektionsniveau entwickelt. Die Ursache dafür, dass die internationalen Lieferketten zum Teil auch hier zusammengebrochen sind, liegt nicht in Bielefeld. Sondern zum Teil ganz woanders. Ob die Zusammenhänge der globalisierten Wirtschaft auf die Erfahrung der Corona-Pandemie reagieren – das traue ich mich nicht abzuschätzen. Ich glaube, dass wir klug wären, daraus jedenfalls in sensiblen Lieferketten Rückschlüsse zu ziehen, aber ob das für alle Lieferketten gilt, das ahne ich, wird nicht der Fall sein. Es wird also weiter Abhängigkeiten geben und damit auch Anfälligkeiten.

Zur Person

Pit Clausen (58), eigentlich Peter Clausen, ist am 12. Mai 1962 in Düsseldorf als Sohn von Hans-Christian Clausen und Ingrid Helga Clausen (geb. Albuschat) geboren. Er hat einen Zwillingsbruder, Jürgen Clausen. Seit dem 20. Januar 2012 ist Pit Clausen mit Thomas Sopp verheiratet. Seine Hobbys sind Krimis lesen, Sport, Aktivreisen und sein Hund Scotty. Er ist regelmäßig auf der Insel Amrum.

1983 kam Clausen nach Bielefeld, um hier Jura zu studieren. Er trat der SPD bei.

Bei der Kommunalwahl 2004 unterlag Clausen bei der OB-Wahl gegen Eberhard David (CDU). 2009 wurde Clausen mit 43,3 Prozent der Stimmen – damals gab es keine Stichwahl – gewählt und siegte gegen Bernd Landgraf (CDU). Bei der Kommunalwahl 2014 gewann Clausen in der Stichwahl mit 55,9 Prozentpunkten gegen Andreas Rüther (CDU).