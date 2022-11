„Ich habe einen Traumjob“

Bielefeld

Auf ihre Lesung aus ihrem neuen Buch „Die Familien der anderen. Mein Leben in Büchern“ in Bielefeld freue sich sich, versichert Christine Westermann: „Und das sage ich jetzt nicht, weil Sie mich interviewen.“ Sie freue sich auf die Lesung im Stadttheater (Freitag, 18. November, 20 Uhr, es gibt noch Karten), auch, weil sie sich darauf freue, „hinter dem Vorhang hervorzulinsen und dann in hunderte erwartungsvolle Gesichter zu schauen.“ Ein Grund, stolz zu sein? "Ja, aber auf eine leise Art."

Von Burgit Hörttrich