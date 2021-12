„Ich kenne keinen, der dafür ist“

Bielefeld

Von Stillstand ist noch nicht die Rede auf der Baustelle für die SL Riding Ranch an der Brockhagener Straße 285. Wie berichtet hatte die 9. Kammer des Verwaltungsgerichts Minden am Montag in einem Eilverfahren (Aktenzeichen 9 L 760/21) beschlossen, dass alle Bauarbeiten auf der vieldiskutierten Pferdesportanlage einzustellen sind und hatte damit einen Eilantrag des BUND-Landesverbandes positiv beschieden.

Von Kerstin Sewöster