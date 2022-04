„Ich will etwas zurückgeben“

Wenn Mohamad Kardan Flüchtlinge aus der Ukraine zum Arzt begleitet oder mit den Kindern in der Unterkunft spielt, weiß er, wie sie sich fühlen. Er war 14 Jahre alt, als er 2016 mit seinen Eltern und seiner kleinen Schwester aus der zerstörten Heimatstadt Damaskus flüchtete.

Mohamad Kardan flüchtete mit 14 Jahren aus Syrien – jetzt engagiert er sich in Bielefeld für Ukraine-Flüchtlinge

Mohamad Kardan ist selbst vor sechs Jahren aus Syrien geflüchtet und engagiert sich jetzt bei der Stiftung Solidarität für Flüchtlinge aus der Ukraine, weil er „etwas zurückgeben“ möchte. Unter anderem gibt er am Suppenmobil der Stiftung – hier mit Kollegin Rachael Smith – das Startgeld aus

Heute ist Mohamad Kardan, den seine Freunde Mo nennen, 20 Jahre alt und spricht in akzentfreiem Deutsch über seine Zukunftspläne in seiner neuen Heimat. Die deutsche Staatsbürgerschaft ist beantragt und er überlegt noch, ob er sich zum Industriekaufmann ausbilden lässt oder doch lieber an der Fachhochschule Maschinenbau studiert.