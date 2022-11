IG Metall kehrt den Trend um

Das Jahrestreffen ist in der Bielefelder Hechelei, doch die Gedanken der IG-Metall-Mitglieder sind in Ludwigsburg. Dort wird in diesen Tagen entschieden, ob ein neuer Tarifabschluss im Metallgewerbe erreicht, ob die Forderung nach acht Prozent mehr Lohn durchgesetzt wird oder ob es zu unbefristeten Streiks kommt.

In der Pandemie hat die Gewerkschaft in Bielefeld Mitglieder verloren

Für diesen Ernstfall fühlt sich die Gewerkschaft gewappnet. An bisherigen Warnstreiks haben 7000 Mitglieder aus mehr als 44 Betrieben teilgenommen, informiert die Erste Bevollmächtigte Ute Herkströter in ihrer Jahresansprache. Allein am Mittwoch seien 1800 Warnstreikende von Miele aus in einem Protestzug durch die Stadt gezogen – auf einer großen Leinwand hinter ihr werden Bilder dieser und anderer Demonstrationen in einer Dauerschleife eingeblendet.