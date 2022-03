IG Metall vermittelt 50 Ausbildungen

Bielefeld

Auf einen Bewerber kommen in Bielefeld derzeit 1,3 offene Ausbildungsplätze. Solch einen Überhang hat es in der Stadt lange nicht gegeben. Das bedeutet: Viele Betriebe suchen händeringend nach Auszubildenden. Deshalb ergreift die Industriegewerkschaft (IG) Metall Bielefeld jetzt die Initiative: Sie will Betriebe und Auszubildende zusammenbringen – gerne auch kurzfristig, also noch im Sommer 2022.

Von Markus Poch