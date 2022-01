IHK ehrt die besten Auszubildenden

Die erfolgreichsten Absolventinnen und Absolventen der Abschlussprüfungen in der beruflichen Ausbildung Winter 2020/2021 und Sommer 2021 der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK) wurden nun geehrt.

Die Azubis sind in diesen Tagen von IHK-Präsident Wolf D. Meier-Scheuven und Hauptgeschäftsführerin Petra Pigerl-Radtke für ihre hervorragenden Leistungen in der Ravensberger Spinnerei in Bielefeld geehrt worden.

Von den mehr als 8000 Auszubildenden, die von ehrenamtlich besetzten Prüfungsausschüssen der IHK in dieser Zeit geprüft wurden, gehörten 67 zu den jeweils Besten pro Beruf mit einem sehr guten Prüfungsergebnis. Nach den Worten Meier-Scheuvens können die Besten mit Recht stolz auf ihren Erfolg sein: „Sie haben bewiesen, dass Sie sich den Anforderungen einer Berufsausbildung stellen und haben diese sehr erfolgreich durchlaufen. Ihr erfolgreicher Ausbildungsabschluss ist das Fundament für Ihre weitere berufliche Karriere.“

Wachsender Fachkräftebedarf

Auch die Rahmenbedingungen seien sehr positiv, denn „der wachsende Fachkräftebedarf bietet aktuell beste Startbedingungen für den Schritt von der Ausbildung in das weitere Berufsleben“, richtete der IHK-Präsident sein Wort direkt an die Top-Absolventinnen und Absolventen. Er dankte ausdrücklich allen Ausbildenden, Lehrenden und Prüfenden für ihren Einsatz.

Gleichzeitig ermunterte der IHK-Präsident zum lebenslangen Lernen – nicht zuletzt aufgrund der digitalen Transformation und der damit verbundenen Veränderungen und Herausforderungen im Berufsleben. „Die Digitalisierung wird uns in einer noch nie dagewesenen Geschwindigkeit dazu auffordern, uns ständig weiterzuentwickeln und dazuzulernen. Allerdings haben unsere heutigen Absolventinnen und Absolventen auch als ‚Digital Natives‘ den Vorteil, dass der Umgang mit jeglicher Technik für sie selbstverständlich ist“, betonte Meier-Scheuven.

Azubis aus dem Kreis

Die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen aus dem Kreis Höxter:

Fachpraktikerin im Verkauf, Selina Schneider, Horn-Bad Meinberg, Kolping-Berufsbildungswerk Brakel gGmbH, Brakel.

Maschinen- und Anlagenführer, Wilfried Paul Grothe, Marienmünster, Bad Driburger Naturparkquellen GmbH & Co. KG, Bad Driburg.