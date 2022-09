IHK Ostwestfalen: Jörn Wahl-Schwentker verspricht Kontinuität

Neuer Präsident für die IHK Ostwestfalen: Wolf D. Meier-Scheuven (links) überreicht den Staffelstab an seinen Nachfolger Jörn Wahl-Schwentker.

Dann erklärt der 56-jährige Chef der in Bielefeld ansässigen Spedition Wahl & Co. (rund 350 Mitarbeiter): „Ich werde meine ganze Kraft einsetzen, um den Erwartungen unseres Parlamentes der Wirtschaft, aber auch der Unternehmerschaft in Ostwestfalen gerecht zu werden.“