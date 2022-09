So sehen die Unternehmen den Wirtschaftsstandort Ostwestfalen

82 Prozent der Unternehmen sind mit ihrem Wirtschaftsstandort innerhalb von Ostwestfalen zufrieden oder sehr zufrieden. Das hat eine Studie im Auftrag der IHK Ostwestfalen ergeben, die am Donnerstag in Bielefeld vorgestellt wurde. Allerdings gibt es zum Teil große regionale Unterschiede.

In vielen Punkten steht etwa die Stadt Bielefeld aus Sicht der Wirtschaft eher schlecht da. Am besten schneidet der Kreis Gütersloh ab. Hier betrachten 89 Prozent ihren Standort als sehr gut beziehungsweise gut und 80 Prozent würden ihren Standort hier weiterempfehlen. In Bielefeld sind 78 Prozent der Befragten mit ihrem Standort zufrieden, und die Weiterempfehlungsquote liegt hier bei nur 66 Prozent. Im Kreis Paderborn liegen diese Werte bei 86 beziehungsweise 79 Prozent, im Kreis Herford bei 80 und 74 Prozent, im Kreis Minden-Lübbecke bei 79 und 69 Prozent und im Kreis Höxter bei 63 und 64 Prozent.