Im Angriffsmodus

Als die letzte Frage beantwortet ist, reichen sich Annalena Baerbock und Britta Haßelmann die Hände und strecken sie siegesgewiss in die Höhe. „Corona lässt uns leider nicht noch weiter zusammenrücken“, sagt die Bielefelder Bundestagskandidatin. Man kennt sich, man versteht sich. Das Publikum klatscht, johlt, ist begeistert.

600 Menschen sind es, die auf dem Siegfriedplatz zusammengekommen sind, um die erste grüne Kanzlerkandidatin zu sehen. Vor zwei Wochen, als Robert Habeck am selben Ort die Getreuen auf die Bundestagswahl einschwor, waren es doppelt so viele. Falsche Schlüsse sollte man deshalb nicht ziehen. Habeck sprach an einem Sonntagabend, Baerbock Donnerstagvormittag um 11 Uhr. Nicht unbedingt eine Uhrzeit, zu der man sich schon mit Bundespolitik auseinandersetzen möchte.