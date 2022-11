Viele offene Stellen, aber keine Leute

Das Wohngeld Plus soll bezugsberechtigten Haushalten in Bielefeld helfen, besser mit den steigenden Energiekosten zurecht zu kommen. Wegen Personalmangels rechnet die Stadt jedoch mit einem Antragsstau.

Die Sozialämter in Bielefeld und in der Region gehen von einer Verdreifachung der Antragszahl aus. Die Stadt Bielefeld möchte darum 15 neue Vollzeitkräfte einstellen, um die Anträge möglichst schnell bearbeiten zu können – die Familien seien schließlich auf die Hilfe dringend angewiesen. Doch selbst wenn der Finanz- und Personalausschuss diesen 690.000 Euro teuren Wunsch in der kommenden Woche in den Haushaltsplan für 2023 aufnehmen sollte, heißt das noch lange nicht, dass diese Stellen auch besetzt werden können.