Im Himmel über Bielefeld

Bielefeld

Flirrende Feenwesen auf Stelzen stolzieren durch den Ravensberger Park und begrüßen die Besucher. Durch verglaste Türen treten sie ein ins Spiegelzelt, in eine Kulisse, die an die großen Zirkusdynastien, an Cabaret und an Zauberkunst und Artistik erinnert.

Von Kerstin Panhorst