Im November rücken die Bagger an

Vom Kreisverkehr in Milse aus (unten im Bild), an dem die Ostwestfalenstraße bislang endet, soll die L 712n in einem Bogen bis zur Herforder Straße in Brake führen. Als erstes sollen für die etwa 2,3 Kilometer lange Trasse zwei Brücken gebaut werden – über die Milser Straße (Bildmitte) und über den Milser Bach.

Foto: Thomas F. Starke