Im Storchengang durch den Bach

Die Grünzüge in Schildesche sind einer der großen Pluspunkte des Stadtbezirks und Treffpunkt für Spaziergänger, Läufer, Radfahrer und Familien, die dort ihre Freizeit genießen. Jetzt soll es einen weiteren Anlaufpunkt geben – und eine Neuheit für die gesamte Stadt. Der Kneipp-Verein Bielefeld möchte an einem Bachlauf in einem der Parks eine Wassertretanlage einrichten.

Kneipp-Verein Bielefeld möchte in einem Schildescher Grünzug die erste Wassertretanlage in der Stadt bauen

Jennifer Werner (von rechts), Elke Plaß, Anne Lepper-Schone und Anne Lenniger vom Kneipp-Verein Bielefeld setzten sich für ein Wassertretbecken ein, zum Beispiel hier am Johannisbach in der Nähe der ehemaligen Kleinbahnbrücke. Unterstützung bekommen sie von Schildesches Bezirksbürgermeister Martin Sauer (links).

In vielen Gemeinden rings um Bielefeld gibt es bereits Wassertretanlagen, darunter auch in Oerlinghausen, Bad Salzuflen und in Versmold. So wie dort, erklärt Anne Lepper-Schone, solle die in Bielefeld auch aussehen. „Es soll kein richtiges Becken gemauert werden, sondern eine Stelle im Bachlauf angelegt werden.“