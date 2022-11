Im Taumel der Obsession

Bielefeld

Unter dem Motto „Lost and Found“ präsentierte das Film- und Musikfest wieder gefundene Raritäten der Stummfilmzeit. Friedrich Wilhelm Murnaus „Phantom“ aus dem Jahr 1922 war hier zweifellos einer der Höhepunkte. Die Murnaugesellschaft zeigte am Freitag in der Oetkerhalle die restaurierte Fassung mit der 2016 neu komponierten dramatisch-romantischen Filmmusik von Robert Israel, gespielt von den Bielefelder Philharmonikern unter der Leitung von Bernd Wilden.

Von Yvonne Thyen