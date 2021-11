Im Vorbeigehen die Neugierde auf Kunst wecken

Wer bei Einbruch der Dunkelheit das Haus Dornberger Straße 2, auf der Ecke zur Wertherstraße, passiert, erblickt im Vorübergehen oder -fahren merkwürdige bewegte Bilder, die durch eine große Schaufensterscheibe sichtbar werden. Was da en passant wahrgenommen wird, soll nach dem Willen von Audrey Jane Hörmann neugierig machen auf zeitgenössische Videokunst, die zur kritischen Auseinandersetzung mit gesellschaftsrelevanten Themen einlädt.

Audrey Jane Hörmann hat an der Dornberger Straße in Bielefeld einen Artspace für zeitgenössische Videokunst eröffnet

Die kunstaffine Hörmann hat bereits im Dezember 2020 an besagtem Ort ihren „Artspace ajh.pm“ eröffnet. Die ersten drei Buchstaben stehen für die Initialen der Kunstmäzenin. „pm“ deutet auf „past meridiem“, also die Zeit nach dem Mittag hin – in Anspielung auf die abendlichen Vorführzeiten.