Bielefeld

Wenn in der Nacht von Sonntag auf Montag im Dolby Theatre in Los Angeles die Oscars verliehen werden, dann will Marion Döbert vor dem Fernseher die Daumen drücken für „Im Westen nichts Neues“. Die deutsche Verfilmung von Erich Maria Remarques Anti-Kriegsroman wurde für gleich neun Oscars nominiert. Marion Döbert hat das Buch 2014 in „einfache Sprache“ übersetzt.

Von Burgit Hörttrich