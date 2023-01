Imbisskette „Glückspilz" vergrößert sich

Im Frühjahr öffnet die dritte Filiale an der Eckendorfer Straße in Bielefeld - weitere sollen folgen.

Bielefeld

Das Ziel ist, ganz Ostwestfalen mit den eigenen Burgern zu versorgen. Vor zweieinhalb Jahren eröffnete der Bielefelder Imbiss „Glückspilz" in Herford seine zweite Filiale. Nun soll im Frühjahr der dritte Laden an der Eckendorfer Straße öffnen. Die Inhaber Ömür Erdem, Umer Butt und Selcuk Erdem denken allerdings schon viel weiter. Der Plan ist, mit einem Franchise-System in den kommenden Jahren in weiteren Städten vertreten zu sein.

Til Höllwerth