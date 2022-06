Immer mehr Autos in Bielefeld: Busse und Bahnen öfter im Stau

Für den Öffentlichen Personennahverkehr ist das 9-Euro-Ticket eine großartige Werbung, findet Mobiel-Chef Martin Uekmann. Diese Werbung braucht es auch, damit künftig mehr Menschen mit Bus und Bahn fahren. Das hat nicht allein mit mehr Einnahmen oder den Klimazielen zu tun, wie Uekmann in der Bilanzpressekonferenz erklärt. Auch die Pünktlichkeit des ÖPNV hängt davon ab, dass weniger Menschen mit dem Auto fahren.

Wieviele Autos pro Jahr in Bielefeld zugelassen werden

5000 zusätzliche Autos, die jedes Jahr in der wachsenden Stadt Bielefeld angemeldet werden – „die machen uns Sorgen“, sagt Mobiel-Geschäftsführer Martin Uekmann. Denn die zusätzlichen Fahrzeuge im Straßenverkehr verursachen mehr Staus, in denen Busse und Straßenbahnen stecken bleiben. Dass immer wieder Fahrgäste vergeblich an den Haltestellen warten, weil Busse oder Bahnen ausfallen, habe auch damit zu tun.

Damit Busse und Bahnen pünktlich sind

„Ein pünktlicher ÖPNV wird nur funktionieren, wenn wir nicht im Stau stehen“, sagt Martin Uekmann und warnt, diesen Aspekt bei der Neuaufteilung der Verkehrsräume nicht zu vergessen.

Sie zogen bei Mobiel die Jahresbilanz (von links): David Heidenreich (Leiter Verkehrswirtschaft), Kai-Uwe Steinbrecher (Leiter Technik), Geschäftsführer Martin Uekmann und Cornelia Christian (Leiterin Kundenmanagement). Foto: Thomas F. Starke

Wenn Straßen etwa zugunsten von Radwegen von zwei auf eine Fahrspur zurückgebaut werden, werden Bahnen und Busse, die ebenfalls auf dieser einen Spur unterwegs sind, blockiert, sobald es sich staut. Das könnte die künftige Artur-Ladebeck-Straße ebenso betreffen wie die Detmolder Straße.

Fahrgastzahlen in der Pandemie

Auch im vergangenen Jahr hatte Mobiel mit der Corona-Pandemie zu kämpfen. Zwar stiegen die Fahrgastzahlen im Vergleich zum Vorjahr von 33,6 auf 34,8 Millionen pro Jahr. Von den 60 Millionen Fahrgästen des Jahres 2019 war Mobiel aber weit entfernt. Die Umsatzerlöse fielen von 54,2 auf 52,9 Millionen Euro, die Verluste im Jahresergebnis stiegen von 27,9 auf 32,8 Millionen Euro. Gerechnet hatte Mobiel mit einem um 6,5 Millionen Euro höheren Verlust. Der Rettungsschirm, das „entschlossene Handeln von Bund und Land“ habe das verhindert, sagt Martin Uekmann. Aber auch 2023 werde man auf diese Unterstützung angewiesen sein.

Corona hatte auch etliche Fahrer in die Quarantäne gezwungen und zusätzlich für Ausfälle im Fahrplan gesorgt. Der Personalbestand von derzeit 511 Fahrern soll daher aufgestockt werden. „Wir sind in der Akquise“, sagt Uekmann.

Verkehrswende: 14 von 25 Prozent erreicht

Die Hoffnung ruht nach der Pandemie darauf, dass die Menschen nach ihren Erfahrungen mit dem Homeoffice und durch die aktuell steigenden Lebenshaltungskosten vielleicht den Zweitwagen abschaffen. Oder nach drei Monaten 9-Euro-Ticket auf den Geschmack des ÖPNV gekommen sind und „hängen bleiben“, so Uekmann. Ziel bei der Verkehrswende sei es ja, dass 25 Prozent aller Wege mit Bus und Bahn zurückgelegt werden. Derzeit liegt die Quote bei 14 Prozent.

Um dieses Ziel zu erreichen, hat Mobiel knapp 30 Millionen Euro investiert. Den Großteil in neue Vamos-Stadtbahnzüge. 24 davon zum Preis von 95 Millionen Euro sind bestellt, bislang 13 geliefert worden. „Der Rest kommt in diesem Jahr“, sagt Kai-Uwe Steinbrecher, Geschäftsbereichsleiter Technik. 2021 wurde der Hochbahnsteige Sieker-Mitte in Betrieb genommen. Vier Wasserstoffbusse waren bestellt und sind im Mai dieses Jahres auf die Straße gebracht worden. Jetzt würden auf der Linie 29 damit Erfahrungen gesammelt, bevor über weitere Anschaffung entschieden werde.

"Siggi"-Leihräder von 250 auf 600 aufgestockt

Der Verkehrsbetrieb sieht sich nicht nur als Anbieter des ÖPNV, sondern mit seinen Sharing-Angeboten auch als Antreiber bei alternativen Fortbewegungsmitteln: Der Bestand der „Siggi“-Leihfahrräder sei von 250 auf 600 aufgestockt worden, berichtet Cornelia Christian, Leiterin Kundenmanagement bei Mobiel. 1,8 Millionen Kilometer wurden demnach mit den verschiedene Sharing-Fahrzeugen zurückgelegt: mit Siggi-Rädern, den Anton-Bussen, Alma-Elektrorollern, E-Scootern oder mit Elektro-Sharing-Autos. Das alles kostet Geld. Die Verluste des ÖPNV können die Stadtwerke als Mutterkonzern durch Gewinne der Versorgungssparten nicht mehr ausgleichen. 30 bis 40 Prozent der jährlichen Verluste, etwa 15 Millionen Euro, kommen daher inzwischen aus dem städtischen Haushalt. Martin Uekmann sieht verstärkt den Bund und das Land in der Pflicht, die Finanzierung mitzutragen. Mobiel und die Stadt könnten „die Verkehrswende nicht alleine umsetzen“.

Verkehrswende: So geht es weiter in Bielefeld

Und der Ausblick auf 2022? Die Planungen zur Verlängerung der Linie 1 gehen im Herbst mit Bürgern und Politik weiter, die über die Trassenführung in Sennestadt entscheiden sollen. Vorbereitende Arbeiten zum Bau der Hochbahnsteige in Brackwede haben begonnen, und auch die Infrastruktur für die Herstellung von Wasserstoff aus Energie der Müllverbrennungsanlage wird ausgebaut. Bisher wird Wasserstoff an die Tankstelle neben der Müllverbrennungsanlage noch angeliefert. Künftig sollen bis zu 20 Busse selbst produzierten Wasserstoff tanken können.