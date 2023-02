Immer neue Anforderungen an Baugebiet

In ihrer Sitzung am Donnerstag, in der die nochmals leicht geänderte Planung eigentlich beschlossen werden sollte, reichten die Heeper Bezirksvertreter einen Katalog mit Fragen an die Verwaltung ein, die sie geklärt wissen wollen. Doch weitere Auflagen und Anforderungen seien derzeit nicht zu erfüllen, heißt es vom Kirchenkreis.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert