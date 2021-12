Immer schön bei der Stange bleiben

Bielefeld

Ein, zwei Glühwein oder ein Piccolöchen vorher helfen dabei, die neueste Komödie der Bielefelder Komödie am Klosterplatz bestens gelaunt mitzuerleben, denn – Achtung! – es wird „Brandheiß“. Und, klar, in dieser Inszenierung (Regie: Oliver Geilhardt) wird so ziemlich jedes Klischee bemüht, das je mit der Freiwilligen Feuerwehr in Verbindung gebracht wurde – allerdings auf eine Art, die das Niveau eher selten so richtig unter die Gürtellinie hat rutschen lassen.

Von Burgit Hörttrich