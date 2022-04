Immobilien in OWL noch teurer

„Die dramatischen Teuerungsraten der Jahre 2020 und 2021 mit Preissteigerungen von verbreitet 10 bis 15 Prozent für Kaufimmobilien an Rhein und Ruhr sind zum Glück passé, sagte Peter Wallisch vom IVD West. In den großen Städten in NRW habe mit höheren Preisen zwischen 5 und 9 Prozent eine Konsolidierung eingesetzt. „Nur die Nachfrage nach Baugrundstücken übersteigt das vorhandene Angebot deutlich, was die Preise im oft zweistelligen Prozentbereich steigen lässt“, sagte Wallisch.

