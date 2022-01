Nachdem die Impfgegner und Initiatoren des Telegram-Kanals „Bielefeld steht auf“ ihren Lichterspaziergang in der Bielefelder Innenstadt zunächst abgesagt haben, gibt es nun die Anmeldung für eine kleinere Variante. Treff ist um 18 Uhr der Bürgerpark.

Demo-Freitag in Bielefeld: „Bündnis gegen Rechts“ mit Online-Aktion vor dem Rathaus – Linke am Kesselbrink

Die Impfgegner planen an diesem Freitag nun doch einen Spaziergang.

Für den neuen Ort wird aktuell auf dem Telegram-Kanal geworben. Die Polizei hat den Termin bestätigt. Am Mittwoch habe ein privater Anmelder eine Versammlung unter dem Motto „OWL geht in Bielefeld spazieren – gegen die Spaltung der Gesellschaft“ für diesen Freitag in der Zeit zwischen 18 Uhr und 21 Uhr angezeigt.