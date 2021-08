In Bielefeld-Hillegossen starten wieder Züge

Peter Timpe und Matthias Bargholz bieten vom alten Bahnhof aus Sonderfahrten an – „Single Train“ als erster Termin

Hillegossen

Seit Jahren setzt sich Peter Timpe dafür ein, dass am alten Bahnhof in Hillegossen wieder regelmäßig Personenzüge halten. „Und wenn nicht jetzt, wann dann“, sagt Timpe mit Blick auf die Mobilitätswende und darauf, dass am Rande der Stadt nach Park & Ride-Parkplätzen gesucht werden.

Von Hendrik Uffmann