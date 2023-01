In den Kliniken ist Corona noch nicht vorbei

Es ist „wie eine Parallelwelt“, sagt Gesundheitsdezernent Martin Adamski. Während in der Wahrnehmung der Menschen Corona kaum mehr existiert, die Bundesregierung Maßnahmen zum Schutz vor einer Ansteckung herunterfährt, sei in den Krankenhäusern von einer Entspannung keine Rede. Die Lage dort sei weiterhin ernst.

Bielefelds Gesundheitsdezernent berichtet von Höchstwerten in Krankenhäusern

Die Pandemie bedeutet für die Krankenhäuser weiterhin eine starke Belastung durch eine große Zahl an Corona-Patienten.

So wurden am 9. Januar 174 Corona-Patienten in den Krankenhäusern behandelt, davon 14 auf Intensiv-Stationen und 6 unter Beatmung, zeichnete Martin Adamski im Sozial- und Gesundheitsausschuss ein Bild von der aktuellen Lage.