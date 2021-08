In der Natur Gesundheit tanken

Waldbaden heißt ein Trend aus Japan, bei dem Menschen beim Spazieren durch den Wald die Natur mit allen Sinnen erleben sollen. Seit einem Jahr bietet Ramona Lummer in Bielefeld entsprechende Kurse an und stößt damit bisher auf sehr positive Resonanz.

Die studierte Medienwissenschaftlerin Ramona Lummer hat seit ihrer Jugend einen starken Bezug zur Natur; sie hat einen Coaching-Kurs zum Waldbaden absolviert und bietet diese Aktivität in Bielefeld an. Die Teilnehmer seien nach den Kursen stets gut gelaunt, freut sich die 30-Jährige.

Lummer ist in Altenbeken aufgewachsen und studierte später Medienwissenschaften in Bielefeld. Die 30-Jährige hatte allerdings immer einen starken Bezug zur Natur: In ihrer Kindheit blickte sie aus dem Fenster direkt in den Wald und erinnert sich noch heute an Aufenthalte mit ihrem Großvater im Steinbruch. Durch Zufall ist sie 2018 dann auf das Thema Waldbaden gestoßen und belegte dazu ein Jahr später einen Coaching-Kurs in Minden.