In der vierten Welle wird wieder improvisiert

Bielefeld

Hätte sich Bielefeld schon im August auf die vierte Corona-Welle vorbereiten müssen? Vincenzo Copertino (CDU) hat das am Donnerstag im Rat zum Thema gemacht und dabei Krisenstabsleiter Ingo Nürnberger in die Pflicht genommen. Ja, es gab im Sommer die warnenden Stimmen, die auf die steigenden Fallzahlen im Herbst und Winter hinwiesen. Es gab genauso diejenigen, die all ihre Zuversicht auf eine hohe Impfquote gesetzt hatten.

Von Michael Schläger