„In Frieden zu leben, ist ein Geschenk“

Im Anschluss an die zentrale Gedenkfeier zum Volkstrauertag in der Peter-und-Pauls-Kirche Heepen legten (von links) Beigeordneter Ingo Nürnberger, Regierungspräsidentin Judith Pirscher und Bezirksbürgermeister Holm Sternbacher Kränze nieder.

Bei der zentralen Feier der Stadt in der Peter-und-Pauls-Kirche in Heepen erinnerte Pfarrer Benjamin von Legat daran, „dass Frieden, ausreichend zu essen und ein Dach über dem Kopf keine Selbstverständlichkeiten“ angesichts der Kriege auf der Welt in der Vergangenheit und in der Gegenwart seien. Regierungspräsidentin Judith Pirscher forderte dazu auf, sich „mit aller Kraft für Versöhnung und ein friedvolles Zusammenleben in Europa“ einzusetzen: „Das muss die Jugend auch als eigene Verantwortung erkennen.“ Geschichte sei Erinnerung, aber auch Gegenwart. Judith Pirscher: „Wir gestalten die Geschichte von morgen und wir halten gleichzeitig das Andenken der Millionen Kriegsopfer in Ehren.“