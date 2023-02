In kleinen Schritten viel erreichen

Energiesparen ist ein Riesenthema - bei dem oft schonauch mit kleinen Handgriffen viel erreicht werden kann. Doch wo und wie, dazu gibt es immer noch großen Beratungsbedarf. Fachmann dafür ist Hartmut Hartung. Er bietet einmal pro Woche Sprechstunden in Schildesche und Dornberg an - ehrenamtlich.

Hartmut Hartung bietet in Bielefeld ehrenamtlich Energieberatung an

Immer mittwochs erklärt es kostenlos, wie weniger Gas zum Heizen oder weniger Strom verbraucht werden kann - vormittags von 10 bis 13 Uhr ist er im Bürgerzentrum Dornberg an der Wertherstraße 436 zu finden, am Nachmittag von 14 bis 17 Uhr im Quartierscafé an der Ecke Am Pfarracker/Liethstück. „Jeder kann dann ohne Termin kommen“, sagt Hartung.