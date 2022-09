In Restaurant eingebrochen und übernachtet: Polizei sucht mit Foto nach Täter

Mit einem Foto sucht die Polizei nach einem Unbekannten, der in Bielefeld in eine Gaststätte eingebrochen ist und dort übernachtet hat.

Wie die Polizei Bielefeld am Freitag mitteilte, hat sich der Vorfall bereits am Dienstag, 26. April, ereignet. Gegen 4.25 Uhr war der Unbekannte in das Restaurant am Niederwall/Rathausplatz eingebrochen.

„Der Mann nahm sich zwei Decken und legte sich schlafen. Beim Verlassen des Gebäudes um 9.34 Uhr nahm er mehrere Flaschen Bier mit“, informiert die Polizei.

Mithilfe der vorhandenen Videoaufzeichnungen suchen die Beamten nun Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen machen können.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter 0521/5450 entgegen.