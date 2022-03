Industrie in Ostwestfalen in Sorge

Bielefeld

Die ostwestfälische Industrie geht zwar gestärkt in die nächsten Monate – so sind die Auftragsbücher in vielen Firmen prall gefüllt, 2021 wurde ein neuer Umsatzrekord erzielt und die meisten Unternehmer waren mit ihren Gewinnen zufrieden. Doch die Folgen des Ukraine-Krieges, sich noch weiter verschärfende Lieferengpässe, der Abbruch oder die Aussetzung von Geschäftsbeziehungen sowie dramatisch steigende Energie- und Rohstoffkosten stellen das Verarbeitende Gewerbe vor große Herausforderungen, erklärte die Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostwestfalen am Mittwoch.

Von Paul Edgar Fels